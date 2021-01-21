Конституційний суд Молдови визнав офіційний статус російської мови незаконним

Рішення є остаточним і набуло чинності в момент оголошення.

Конституційний суд Молдови скасував закон про функціонування мов, який повертав російській офіційний статус мови міжнаціонального спілкування. Суд визнав закон неконституційним.

Про це 21 січня повідомляє молдовське видання NewsMaker.

"Рішення є остаточним, не може бути опротестовано і набуває чинності в момент оголошення", - оголосила вердикт голова КС Домніка Маноле.

Про скасування закону клопотали кілька депутатів парламенту, які стверджували, що документ підриває основи конституції.

"Це точка неповернення. Або ми йдемо до незалежності, або ми залишаємося придатком", - заявив депутат Октавіан Цику.

Парламент Молдови ухвалив закон про мови 16 грудня, президент Ігор Додон підписав його 18 грудня. Ухвалений документ зобов’язував перекладати всі назви вироблених товарів, табличок державних установ на російську. У разі якщо чиновник не хоче послуговуватися російською, закон пропонував запровадити для нього "особисту відповідальність". Водночас держслужбовці все ж таки зобов’язані володіти державною мовою республіки.

При цьому ще в середині листопада Додон програв президентські вибори експрем'єру Маї Санду. Вона вступила на посаду глави держави 24 грудня.

У 2018 році Конституційний суд визнав застарілим закон "Про функціонування мов на території Молдавської РСР", який закріплював за російською мовою особливий статус.