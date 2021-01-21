«Якби я могла привезти з Польщі вакцину своїй сім’ї». Історії вже вакцинованих від ковіду
«Якби я могла привезти з Польщі вакцину своїй сім’ї». Історії вже вакцинованих від ковіду
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)
Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Инаугурация Байдена. Как это будет
Инаугурация Байдена. Как это будет
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
У центрі Мадриду стався потужний вибух (оновлюється)
У центрі Мадриду стався потужний вибух (оновлюється)
ГоловнаСвіт

Конституційний суд Молдови визнав офіційний статус російської мови незаконним

Рішення є остаточним і набуло чинності в момент оголошення.

Конституційний суд Молдови визнав офіційний статус російської мови незаконним
Фото: ТСН

Конституційний суд Молдови скасував закон про функціонування мов, який повертав російській офіційний статус мови міжнаціонального спілкування. Суд визнав закон неконституційним.

Про це 21 січня повідомляє молдовське видання NewsMaker.

"Рішення є остаточним, не може бути опротестовано і набуває чинності в момент оголошення", - оголосила вердикт голова КС Домніка Маноле.

Про скасування закону клопотали кілька депутатів парламенту, які стверджували, що документ підриває основи конституції.

"Це точка неповернення. Або ми йдемо до незалежності, або ми залишаємося придатком", - заявив депутат Октавіан Цику.

Парламент Молдови ухвалив закон про мови 16 грудня, президент Ігор Додон підписав його 18 грудня. Ухвалений документ зобов’язував перекладати всі назви вироблених товарів, табличок державних установ на російську. У разі якщо чиновник не хоче послуговуватися російською, закон пропонував запровадити для нього "особисту відповідальність". Водночас держслужбовці все ж таки зобов’язані володіти державною мовою республіки.

При цьому ще в середині листопада Додон програв президентські вибори експрем'єру Маї Санду. Вона вступила на посаду глави держави 24 грудня.

У 2018 році Конституційний суд визнав застарілим закон "Про функціонування мов на території Молдавської РСР", який закріплював за російською мовою особливий статус.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також