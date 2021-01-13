Молдова почне безкоштовну вакцинацію в лютому препаратом Pfizer

У Молдові вакцинація проти коронавірусу розпочнеться на початку лютого. Щеплення препаратом Pfizer будуть безкоштовними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МОЛДПРЕС.

Перші дози вакцини надійдуть до Молдови вже наприкінці січня.

Щеплення будуть безкоштовними для всього населення. Влада закупить вакцини державним коштом у результаті двосторонніх переговорів.

"Це буде здійснюватися з дотриманням всіх відповідних санітарних норм і протоколів, затверджених на міжнародному рівні", - заявила держсекретар Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту Тетяна Затик.

Відповідно до Національного плану імунізації, вакцинація від коронавірусу буду проходити у три етапи. На першому етапі будуть вакциновані співробітники установ медико-санітарної та соціальної допомоги. На другому - люди похилого віку, люди із супутніми захворюваннями, працівники освіти, правоохоронних органів і силових структур. На третьому етапі імунізуватимуть населення в цілому, незалежно від віку, яке не було включено в перші два етапи.

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального захисту одержало підтвердження від GAVI (Глобальний альянс з вакцин та імунізації), на платформі COVAX, що Молдова зможе отримати першу партію вакцин проти COVID-19 до кінця січня, з можливістю застосовувати вакцину з початку лютого 2021 р.

Президент Румумнії Клаус Іоанніс наприкінці грудня заявив, що Румунія передасть Молдові 200 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech, запропонованої як жест солідарності після виборів прозахідного президента Маї Санду.

Нагадаємо, вчора глава МОЗ Німеччини заявив, що до кінця літа всі жителі отримають вакцину від коронавірусу. Уже до кінця лютого, згідно з планами МОЗ, вакцинують усіх мешканців будинків для літніх людей.

Також вчора Європейське агентство лікарських засобів (EMA) отримало заявку на дозвіл для вакцини від коронавірусу від AstraZeneca та Оксфордського університету. Висновок про дозвіл на продаж може бути видано до 29 січня.

Раніше повідомляли, що країнах Європейського Союзу розпочалося поширення перших доз вакцини від коронавірусу Moderna.

Україна домовилася про купівлю китайської вакцини компанії Sinovac, але однією з умов постачання є ефективність препарату від 70%. Якщо ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

Дослідження біомедичного дослідницького центру Butantan у місті Сан-Пауло повідомляє, що загальна ефективність вакцини Coronavac - 50,38%. Раніше ефективність цієї вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%. При цьому в Туреччині ефективність препарату оцінили вище. Остаточний аналіз ефективності очікується.