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В Онтаріо оголосили надзвичайну ситуацію через ріст захворювань на ковід

Останнім часом зростання числа хворих перевищує 7%.

Влада Онтаріо оголосили надзвичайну ситуацію у вівторок після оприлюднення прогнозу щодо рівня захворюваності на коронавірус в цій канадській провінції на найближчий місяць.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з результатами моделювання, до середини лютого в Онтаріо виявлятимуть більше 20 тис. нових випадків COVID-19 в день, що майже в десять разів більше, ніж зараз.

У середині грудня в Канаді почалася вакцинація. На сьогодні ліки отримують медичні працівники і мешканці будинків для людей похилого віку.

Федеральний уряд замовило додаткові 20 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу у компаній Pfizer Inc і BioNTech, заявив у вівторок журналістам прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Таким чином, загальна кількість доз, які будуть доставлені в Канаду в цьому році, сягне 80 мільйонів.

В Онтаріо з 26 грудня діє карантин: закриті другорядні підприємства, навчання в школах ведеться онлайн.

Проте, згідно з урядовими даними, щоденне число заражень COVID-19 за останні сім днів в середньому перевищило 3500. У вівторок в Онтаріо виявили 2903 нових випадків захворювання.

Згідно з прогнозом, при найгіршому сценарії з 7-відсотковим зростанням захворюваності до середині лютого буде щодня реєструватися 40 000 нових випадків, а в кращому випадку з 1-процентним зростанням кожен день буде 5 000 нових випадків. Останнім часом зростання числа хворих перевищує 7%.

Минулого тижня Квебек, провінція Канади, найбільш постраждала від COVID-19, стала першою в країні, яка ввела комендантську годину, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Нагадаємо, уряд США планує зобов’язати усіх пасажирів міжнародних авіакомпаній пред'явити негативний тест на Covid-19 перед посадкою на рейс до країни.

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