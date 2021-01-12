США запровадили мита на вина та запчастини до літаків з ЄС

Нові мита були введені через суперечку щодо субсидій європейському концерну Airbus, яка триває 16 років.

Уряд Сполучених Штатів Америки запровадив нові мита на запчастини для авіапромисловості й вина з Німеччини та Франції через суперечку щодо субсидій європейському концерну Airbus.

Про це повідомляє Reuters.

В заяві Прикордонно-митної служби США зазначається, що о 7:00 12 січня запроваджуються мита у розмірі 15% на частини літальних апаратів, включаючи фюзеляжі та вузли для крил, та у 25% на деякі вина. Йдеться про товари, виготовлені у Франції та Німеччині.

Нові мита були введені через суперечку щодо субсидій європейському концерну Airbus, яка триває 16 років.

За даними джерел видання, переговори між Вашингтоном та Брюсселем щодо припинення суперечки зупинилися в останні тижні адміністрації Трампа. Вашингтон також наполягав на досягненні окремого рішення з Великобританією, яка має частку в Airbus, але вийшла з ЄС.

У ЄС сподіваються вирішити питання вже після 20 січня, коли відбудеться інавгурація президента США Джо Байдена.

І Вашингтон, і Брюссель виграли справи у Світовій організації торгівлі. Перша з них дозволила встановити мита на 7,5 мільярда доларів товарів ЄС, а друга додаткові мита на імпорт із США 4 мільярдів доларів.

Нагадаємо, на тлі суперечки про законність субсидій для європейського авіавиробника Airbus США з 18 березня 2020 року підвищили з 10% до 15% мита на імпортовані з країн Євросоюзу літаки відповідно до рішення Світової організації торгівлі.

Йдеться про рішення СОТ від 2 жовтня, згідно з яким організація офіційно дозволила Вашингтону ввести мита на європейські товари загальним обсягом $7,5 млрд на рік у відповідь на незаконне субсидування Євросоюзом авіабудівного концерну Airbus SE. 14 жовтня воно було схвалене членами СОТ на спеціальному засіданні.

До цього в травні 2018 року СОТ дійшла висновку, що авіаконцерн Airbus незаконно отримав кошти на створення моделей літаків A380 і A350, що коштувало певного обсягу продажів його американському конкуренту - Boeing.

Водночас Євросоюз, своєю чергою, звинувачує Вашингтон у незаконному субсидуванні Boeing. Ця суперечка в рамках СОТ триває вже 15 років. Раніше організація визнала незаконними субсидії Сполучених Штатів для Boeing.