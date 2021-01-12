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У Туреччині затримали групу осіб, підозрюваних у махінаціях у сфері оборонпрому

Затримані передавали іноземним компаніям інформацію про проєкти, тендери, розцінки і ланцюжки постачання Управління оборонпрому.

У Туреччині затримали групу осіб, підозрюваних у махінаціях у сфері оборонпрому
Фото: СС0 Public Domain

У Туреччині затримано групу осіб, які передавали іноземним компаніям інформацію про вітчизняні оборонні проєкти.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

За даними прокуратури Анкари, операція затримання проведена спільними зусиллями Національної розвідувальної організації (MİT) і столичного управління поліції.

Правоохоронці затримали шістьох осіб. Серед них - колишній співробітник Управління оборонної промисловості при Адміністрації президента.

У прокуратурі зазначили, що дії групи осіб відстежувалися протягом року.

Затримані передавали іноземним компаніям інформацію про проєкти, тендери, розцінки і ланцюжки постачання Управління оборонпрому, що створювало для цих компаній вигідні умови порівняно з конкурентами.

Нагадаємо, у січні 2020-го влада Туреччини затримала сімох осіб у рамках розслідування втечі ексголови Renault і Nissan Карлоса Гона з Японії в Ліван через Стамбул.Четверо із затриманих - пілоти. За даними ЗМІ, Гон вирушив у столицю Лівану Бейрут не безпосередньо, а через Стамбул. Офіційно виїзд Гона з Японії не зареєстровано. Адвокати стверджують, що всі його паспорти в них. У той самий час, за даними японських ЗМІ, Гон має два паспорти Франції.

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