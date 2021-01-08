У Туреччині поліція затримала 40 студентів за участь у мітингах проти призначення ректором плагіатора

Фото: Ганна Досенко

У Туреччині з 4 січня тривають щоденні студентські протести через призначення ректором Босфорського університету Меліха Булу, в академічних роботах якого виявили плагіат.

Босфорський університет є одним з провідних вишів Туреччини, ректора 1 січня призначав особисто президент Реджеп Ердоган. Попри те, що Меліх Булу також є випускником цього університету, студенти не погодилися з його кандидатурою. Активісти виявили у академічних роботах нового ректора ознаки недоброчесності та виступили проти призначення Булу на посаду, повідомляє кореспондент LB.ua.

Перший мирний протест біля університету відбувся 4 січня. Студенти вимагали проведення демократичних виборів ректора. Учасники акції відзначали, що протест був не проти ректора як особистості, а проти плагіату та авторитаризму в університетах. На їхню думку, призначення Меліха Булу без процесу чесних виборів вказує на втілення диктаторської політики Ердогана і корумповану систему освіти.

Фото: Ганна Досенко

Фото: Ганна Досенко

Фото: Ганна Досенко

Фото: Ганна Досенко

Через декілька годин акції поліція заблокувала вхід до території університету та застосувала проти протестувальників сльозогінний газ. Після цього, за словами очевидців, поліція стріляла гумовими кулями.

5 січня викладачі Босфорського університету публічно підтримали студентів. На сторінці Twitter активісти опублікували академічні роботи Меліха Булу, де було виявлено плагіат. У відповідь на звинувачення новопризначений ректор пояснив, що він допустився помилок у цитуванні. Викладачі та студенти університету підкреслили, що плагіат неприпустимий у стінах університету та продовжили протистояти призначенню Булу на посаду.

6 січня протести пройшли на території університету усупереч міській раді, яка заборонила ходу навколо установи. Вони аргументували це тим, що активісти нібито були причетні до терористичних груп.

Фото: Ганна Досенко

Фото: Ганна Досенко

Фото: Ганна Досенко

Фото: Ганна Досенко

Уночі сотні поліцейських, а також спецназ, танки та водяні машини були розставлені по периметру університету.

"Ми не приймаємо (ректора. – Ред.), ми не здаємося", - оголосили студенти Босфорського університету в Twitter та продовжили протест в іншому районі міста.

За два дні мітингів поліція затримала 40 осіб. Серед них були студенти і інших вишів, які прийшли на протест попри ризики бути затриманими, щоб підтримати однодумців з Босфорського університету.

Серед лозунгів мітингарів: "Ми не будемо мовчати", "Ми не хочемо призначеного ректора", "Молодь переможе".

Поліція оточила протестувальників, але нападів не було. Через дві години промов та закликів протест був завершений. Босфорці були запрошені на зустріч з ректором. На ній обіцянки Меліха Булу не переконали студентів, вони в унісон вимагали його негайного звільнення.

Сторони не досягли домовленості і боротьба продовжилася на вулицях міста. Студенти поза Стамбулом також вийшли на протести у своїх університетах, щоб підтримати босфорців. Мер Стамбулу, Екром Імамоґлу, також висловив підтримку студентами у соціальних мережах.

Фото: Twitter/ @elizyuksell

Увечері 7 січня активісти оточили суд, де утримувалися незаконно затримані студенти. 24 з 40 осіб були звільнені. Меліх Булу поки не подав у відставку.

Нагадаємо, що в Україні відбувалися студентські протести через призначення ректора Чернігівського НТУ Сергія Шкарлета очільником Міністерства освіти та науки. У його науковому доробку також було виявлено академічну недоброчесність.

Через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на посаду голови МОН на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії у співавторстві ректора Чернігівського НТУ. Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає.

Зразу міністром Шкарлет не став, але Кабмін призначив його в.о. 3 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вивчає питання про ймовірний плагіат.

Згодом Комітет з питань етики НАЗЯВО виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку Шкарлета. Відповідне рішення було оголошено на засіданні 11 вересня. Сам на той час ще в.о. міністра на засідання не прийшов.

Шкарлет заперечував, що плагіатив чужі роботи, а в інтерв'ю LB.ua заявив, що в його тексті "є квадратні дужечки".

Освітяни та студенти влаштовували декілька мітингів проти Шкарлета. До співробітника Інституту фізики НАН України, кандидата фізико-математичних наук Антона Сененка, який брав участь в акції проти призначення Шкарлета, на бесіду приходив співробітник СБУ. Він прийшов в Інститут на наступний день після призначення Шкарлета в.о. голови МОН і цікавився, чому Сененко брав у ній участь і хто там був разом з ним. Також акція проти призначення Шкарлета проходила біля Кабінету Міністрів.

Втім парламент все одно призначив Сергія Шкарлета міністром освіти та науки мінімальною кількістю голосів.