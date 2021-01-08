Сьогодні зранку, 8 січня в Україну прибули четверо українських моряків, членів екіпажу танкеру “Captain Khayyam”, які більше 4 років провели у в’язниці "Айн Зара" в Лівії.

Про це повідомила пресслужба МВС у Telegram.

“За дорученням Президента, МВС разом із МЗС, успішно завершили складні та тривалі перемовини щодо звільнення українських моряків, які більше 4 років утримувались у в’язниці в Лівії. Сьогодні з ранку четверо українців повернулися до дому. Дякую ДМС за службу”, – сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Павла Чайку, Володимира Тостогана, Євгена Мораря, Олега Вайнеровського зустріли рідні та близькі в аеропорту "Бориспіль".

Заступник міністра МВС Антон Геращенко зазначив, що захист інтересів українських громадян за кордоном та їх повернення до України є обов’язком української держави і МВС, разом з іншими державними структурами, і надалі буде робити все можливе для цього.

Звільнений Володимир Тостоган подякував Президенту України, МЗС, МВС та усім, хто допоміг членам екіпажу танкера Captain Khayyam повернутися на батьківщину, інформує пресслужба ОПУ.

Фото: пресслужба ОПУ

Фото: пресслужба ОПУ

"Інформація про наше звільнення прийшла в ніч на Різдво, тому хочу привітати усіх з Різдвом Христовим. Величезне дякую всім і слава Україні!", – сказав він.

Інший звільнений, Євген Морар, зазначив, що його просто переповнюють емоції. "Хочу подякувати Президенту України Зеленському, міністру закордонних справ Кулебі, міністру внутрішніх справ Авакову за допомогу в поверненні на рідну неньку Україну. Тут моя мама й син, вдома чекає донька. Ці п’ять років, звичайно, було важко, але ми витримали. Найголовніше, що ми живі та повернулися додому", – зазначив моряк.

Нагадаємо, що 13 лютого 2016 року берегова охорона Лівії затримала судно Captain Khayyam, яке йшло під прапором Сьєрра-Леоне. Серед членів екіпажу були українці, громадяни Туреччини та Азербайджану. Моряків заарештували за підозрою в контрабанді нафтопродуктів.