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ООН заявила про досягнення угоди щодо припинення вогню в Лівії

Договір підписали в Женеві. 

ООН заявила про досягнення угоди щодо припинення вогню в Лівії
Фото: fondsk.ru

Сторони збройного конфлікту в Лівії досягли угоди "про постійне припинення вогню в усіх районах".

Угоду підписали в прямому ефірі в Женеві за участю представників Організації Об'єднаних Націй, повідомляє Aljazeera.

Представники ООН назвали угоду "важливим поворотним пунктом до миру та стабільності у Лівії".

Після вбивства у 2011 році лівійського лідера Муаммара Каддафі в країні фактично утворилися дві влади - Уряд національної згоди, який підтримувався ООН, та парламент, на чолі якого став Халіф Хафтар.

Уряд національної згоди було сформовано за посередництва ООН у 2015 році для стабілізації країни, він базується в Триполі, але контролює не всю територію. Східна частина держави перебуває під контролем генерала Халіфа Хафтара - командувача так званої Лівійської національної армії. 

Хафтара в тій чи іншій формі підтримують Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Росія, а уряд в Триполі - Туреччина. Нещодавно Європейський Союз наклав санкції на "кухаря Путіна", бізнесмена Євгена Пригожина через постачання озброєння до Лівії.

Нагадаємо, що у вересні глава Уряду національної згоди Лівії Фаїз Сарадж вирішив піти у відставку. Сарадж зазначив, що покине посаду прем'єра до кінця жовтня. За його словами, за цей час повинні бути сформовані нова президентська рада і уряд країни, а визначальну роль у цьому має зіграти комітет з міжлівійського діалогу.

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