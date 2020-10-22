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Компанія-оператор "Північного потоку-2" відреагувала на розширення США санкцій проти газогону

Труби вже укладені протягом 2300 з 2460 км, газопровід готовий на 94%.

Компанія-оператор "Північного потоку-2" відреагувала на розширення США санкцій проти газогону
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

Компанія-оператор газопроводу “Північний потік-2” Nord Stream 2 AG попередила, що розширення санкцій США проти магістралі вдарить по більш ніж 120 компаніям з більш ніж 12 країн Європи.

Про це прес-служба Nord Stream 2 AG повідомила російським ЗМІ.

"Будь-які погрози застосування санкцій, націлених проти проекту "Північний потік-2", впливають на цілий ряд західних підрядників та інвесторів. Якщо вони будуть введені, санкції безпосередньо торкнуться понад 120 компаній з більш ніж 12 країн Європи", - заявили в компанії.

У Nord Stream 2 AG також заявили, що проект газопроводу отримав всі необхідні дозволи відповідно до національного та міжнародного законодавства. Труби вже укладені протягом 2300 з 2460 км, газопровід готовий на 94%.

21 жовтня Державний департамент США розширив санкції щодо газопроводу "Північний потік-2". Нова директива встановлює, що санкції будуть застосовуватися до компаній, що надають послуги, об'єкти або фінансування для "модернізації або установки обладнання" для суден, які будуть працювати над будівництвом "Північного потоку-2" .

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