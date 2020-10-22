Білоруську опозицію оголосили лауреатом премії ім. Сахарова

Голова Європарламенту Давид Сассолі оголосив цьогорічним переможцем премії ім. Андрія Сахарова "За свободу думки" опозицію Білорусі.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Нарада глав фракцій Європейського парламенту вирішила присудити премію ім. Сахарова демократичній опозиції Білорусі", - заявив Сассолі.

Премію присуджено ініціаторам Координаційної ради - Світлані Тихановській, нобелівській лауреатці, письменниці Світлані Алексієвич, активістам Марії Колесниковій, Ользі Ковальковій і Вероніці Цепкало.

Також у число лауреатів увійшли опозиціонери Сергій Тихановський, Алесь Беляцький, Сергій Дилевський, Степан Путило і Микола Статкевич.

Нагадаємо, що білоруські опозиціонерки Світлана Тихановська, Марія Колесникова і Вероніка Цепкало у вересні були номіновані на премію ім. Сахарова - відзнаку в галузі прав людини Європарламенту.

Світлана Тихановська - головна опонентка Лукашенка на виборах, лідерка протестного руху, була змушена виїхати в Литву, де перебуває і зараз.

Марія Колесникова - член президії Координаційної ради з трансферу влади, яку білоруські силовики невдало спробували видворити в Україну разом з її однодумцями Іваном Кравцовим та Антоном Родненковим. Щоб лишитися в Білорусі, жінка порвала паспорт. Після цього вона була затримана.

Вероніка Цепкало - дружина Валерія Цепкала, який мав намір балотуватися в президенти, проте ЦВК відмовила йому в реєстрації. Зараз подружжя Цепкалів перебуває в Україні.

Премія Сахарова щорічно призначається людям, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини по всьому світу. Названа на честь академіка Андрія Сахарова, творця радянської водневої бомби. Після її створення науковець підвищував обізнаність людства про небезпеку перегонів за ядерну зброю. Завдяки його діяльності було підписано угоду про заборону ядерних випробувань 1963 року. Сахаров також боровся за звільнення засуджених радянських дисидентів.

У 2018 році премію "За свободу думки" ім. Андрія Сахарова отримав український режисер, нині вже колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов.