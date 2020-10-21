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У Грузії чоловік захопив заручників у відділенні банку (оновлено)

Злочинець дозволив вийти людям літнього віку, проте утримує співробітників установи. 

Фото: radiotavisupleba.ge
У грузинському місті Зугдіді чоловік увірвався до відділення банку на вул. Руставелі та захопив у заручники присутніх. За попередніми даними, зловмисник має зброю.

Як пише "Руставі 2", у приміщенні банку перебувають декілька працівників. 

Правоохоронці евакуювали громадян з території поблизу. Свідки повідомили про те, що було чути постріли.

Грузинське бюро "Радіо Свобода" передає, що зловмисник у масці увірвався в банк, вистрілив кілька разів і примусив відвідувачів і працівників стати навколішки. Один співробітник устиг натиснути кнопку тривоги, після чого приїхали правоохоронці. Злочинець дозволив вийти людям літнього віку. 

Згодом стало відомо, що один заручник зателефонував у ефір місцевого телеканалу. Він заявив, що у приміщенні перебувають 19 заручників. Злочинець озброєний автоматом, пістолетом і гранатою. Він вбраний у військову форму. Зловмисник диктував хлопцю, що той має сказати журналістам. Злочинець обіцяє відпустити людей в обмін на 500 000 доларів.

Фото: radiotavisupleba.ge

Оновлення. Банк зробив офіційну заяву про захоплення заручників. Повідомляється, що співробітники банку діють відповідно до інструкцій МВС.

Нагадаємо, що в Києві в серпні цього року чоловік захопив у заручники працівницю банку. Він заявив, що має вибухівку, і погрожував підірвати її.

Його затримали співробітники СБУ. Повідомлялося, що затриманий - громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. Після затримання з'ясувалося, що вибухівки в нього не було.

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