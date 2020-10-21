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У Киргизстані назвали дату повторних виборів

Повторні вибори в парламент призначено на 20 грудня.

У Киргизстані назвали дату повторних виборів
Сторонники оппозиции во время акции протеста против результатов парламентских выборов на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке,
Фото: EPA/UPG

Парламентські вибори 4 жовтня в Киргизстані визнані такими, що не відбулися внаслідок порушення процесу голосування. Повторні вибори в парламент призначено на 20 грудня.

Про це в середу, 21 жовтня, повідомили в пресслужбі Центральної комісії з виборів і проведення референдумів, передає DW.

У виборчій комісії розпорядилися виділити додаткові кошти на організацію перевиборів і вжити необхідних заходів для їхньої законності.

Крім того, передбачено кроки для "забезпечення кібербезпеки інформаційних електронних систем" і обміну даними.

У комісії повідомили, що дострокові вибори президента можуть орієнтовно відбутися 17 січня 2021 року.

Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку почалися мітинги опозиційних партій, незгодних із підсумками парламентських виборів, що пройшли 4 жовтня. У ніч на 6 жовтня прихильники опозиції захопили офіс президента і будівлю парламенту. Звільненого під час протестів з ув'язнення Садира Жапарова затвердили на посаді прем'єр-міністра.

15 жовтня у відставку подав президент країни Сооронбай Жеенбеков. Його обов'язки мав виконувати спікер парламенту, але і він подав у відставку. Відтоді виконання обов'язків президента було покладено на Жапарова.

Верховний суд Киргизстану 20 жовтня виправдав Садира Жапарова за звинуваченням у спробі насильницького захоплення влади у 2012 році. До звільнення протестувальниками з колонії він відбував покарання за звинуваченнями у захопленні заручника та в інших злочинах.

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