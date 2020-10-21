З вересня в Україну виїхали близько 3 тис. білорусів

За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, з вересня в Україну виїхали близько 3 тис. громадян. Також білоруси виїжджали в Польщу та країни Балтії.

Про це повідомляє державне інформагентство БЕЛТА.

"Ми моніторимо цю ситуацію, відстежуємо пересування наших громадян через зовнішній кордон, враховуємо, що ряд держав надали для білоруських громадян режим певних преференцій. Але ми вважаємо, що ситуація не критична і не завдає серйозного збитку національній безпеці. Ми не відчуваємо значної втрати трудових національних ресурсів", - розповів начальник Департаменту з громадянства і міграції МВС Олексій Бігун.

За його словами, в Україну з вересня виїхали близько 3 тис. білорусів. Найбільше громадян поїхало до Польщі - близько 10 тис.

"Ми зробили розбивку по всіх категоріях громадян, врахували, скільки неповнолітніх, пенсіонерів, непрацюючих. На територію Польщі був найбільший в'їзд - близько 10 тис. осіб. Латвія та Литва - набагато менше. Образно кажучи, не більш ніж 500 чоловік виїхали у ці дві країни. І тут потрібно враховувати, чому люди не повертаються. У тому числі через умови карантину, які встановлені країнами", - зазначив начальник департаменту.

На думку Бігуна, здебільшого це трудова міграція, а не "безповоротна".

"Зрозуміло, що українці надали певні преференції айтішникам, поляки досі надають преференції працюючим білорусам, які в спрощеному порядку залучаються до трудової діяльності і виїжджають на роботу", - пояснив він.

У МВС також зазначають, що ситуація в країні не вплинула на виїзд громадян, а просто "певні особи, які ставили собі за мету вже досить давно переїхати на ПМП в інші країни, використали цю внутрішньополітичну кризу для того, щоб отримати статус біженця".

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Білорусь може закрити маршрути в Україну, Польщу і Литву через коронавірус.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про залучення ІТ-фахівців із Білорусі. Термін тимчасового перебування в Україні для них продовжено до 180 днів на рік. Після цього Білорусь викликала українського посла і вручила йому ноту протесту.