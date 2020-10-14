Білорусь викликала посла України через указ Зеленського

В МЗС Білорусі зазначили, що прийняття документа про залучення айтішників підриває довіру у двосторонніх відносинах.

МЗС Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима через указ президента України Володимира Зеленського щодо залучення білоруських фахівців.

Про це повідомила пресслужба МЗС Білорусі.

"Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловлює занепокоєння прийняттям Указу Президента України "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь", який, порушуючи загальноприйняті правові норми, поширює свою дію винятково на громадян сусідньої держави", - йдеться в повідомленні.

В МЗС Білорусі зазначили, що прийняття такого указу підриває довіру в двосторонніх відносинах та суперечить положенням Договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною та Республікою Білорусь.

"Зазначений правовий акт не можна трактувати по-іншому, як явно недружній і дискримінаційний крок української сторони, що межує з втручанням у внутрішні справи Республіки Білорусь", - заявили в міністерстві.

МЗС Білорусі також рекомендує Україні дотримуватися взятих на себе "договірних зобов’язань" у відносинах з Білоруссю.

"Щиро не бажаючи завдати шкоди дружнім зв’язкам з українським народом, білоруська сторона не має наміру переходити "червоні лінії" у відносинах з Україною, але залишає за собою право на застосування, в разі виправданої необхідності, відповідних заходів щодо захисту національних інтересів відповідно до міжнародних норм", - додали в заяві.

4 жовтня Зеленський підписав указ про залучення ІТ-фахівців із Білорусі.Термін тимчасового перебування в Україні для них продовжено до 180 днів на рік.