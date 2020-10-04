Зеленський підписав указ про залучення ІТ-фахівців із Білорусі

Термін тимчасового перебування в Україні для них продовжено до 180 днів на рік.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Кабінет міністрів має продовжити строк перебування фахівці із Білорусі в Україні.

Про це йдеться в указі № 420/2020 "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, які є громадянами Республіки Білорусь", передає пресслужба глави держави.

“Кабінет Міністрів має продовжити до 180 днів на рік строк тимчасового перебування на території України громадян Білорусі. Це стосується підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, зокрема фахівців у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, та членів їхніх сімей”, - йдеться у повідомленні.

Також уряд має запровадити пілотний проєкт щодо спрощеного оформлення посвідок на тимчасове проживання для цих категорій громадян Білорусі.

Термін отримання таких документів мають скоротити до трьох днів, їх можна буде отримати, не виїжджаючи за межі української території.

Окремо Кабмін повинен оптимізувати порядок одержання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства для працевлаштування громадян Білорусі, які є висококваліфікованими ІТ-спеціалістами. Для цього пропонується скоротити до п'яти днів строк надання такого дозволу та передбачити можливість його одержання за принципом мовчазної згоди.

Згідно з указом, потребує вдосконалення процедура реєстрації білоруських ІТ-спеціалістів як фізосіб-підприємців – платників єдиного податку.

Також потрібно визнати документи, видані компетентними органами Білорусі, що необхідні для здійснення трудової діяльності в Україні.

Крім того, уряд повинен забезпечити безперебійне функціонування єдиного інформаційного порталу та телефонів гарячої лінії для надання консультацій громадянам Білорусі, які іммігрують в Україну.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 2 жовтня.