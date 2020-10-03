Звільнений з полону бойовиків танкіст Богдан Пантюшенко повернувся на фронт

Він зазначив, що повернувся у свій підрозділ, в якому служив до полону.

Військовослужбовець Збройних Сил України Богдан Пантюшенко, який провів майже 5 років у полоні бойовиків і був звільнений в рамках обміну в грудні 2019 року, повернувся на фронт.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я вже деякий час знаходжусь у своєму підрозділі в Донецькій обл. Хочу поділитися своїми спостереженнями. В загальному, все непогано… Техніка, звичайно, не найновіші зразки, але справна і готова до застосування, проблем з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами не спостерігаються, люди підготовлені", - повідомив Пантюшенко.

Серед проблем, які, на його думку, є зараз головними на передовій - відсутність патріотично-просвітницького виховання та погана якість українського цифрового телевізійного мовлення.

"По телебаченню (т2) найкраще показують центральні канали рф та канали з окупованих територій. Українське ТБ можливо дивитись лише у ясну погоду, якщо дощ чи сильний вітер, сигнал зникає. До речі, з мого досвіду, на окупованих територіях ситуація по ТБ така ж сама і це велика ганьба для нашої держави, наслідки зрозумілі… Військовослужбовці, недостатньо орієнтуються в політичній ситуації в Україні та світі, отже не в змозі об’єктивно відрізнити своїх від ворогів", - написав Пантющенко.

Серед інших проблем він перерахував такі: проблеми з отриманням статусу учасника бойових дій, відпустками, виплатами, які потребують прямих і швидких рішень.

Богдан Пантюшенко був командир танка 1-ї окремої танкової бригади з позивним "Броня". Він потрапив у полон під час операції біля села Спартак, яке розташоване в районі Донецького аеропорту. В січні 2015 року танк Пантюшенка разом з іншими мав вийти до Путилівського мосту, закріпитися і забезпечити прохід саперів, які планували підірвати міст, по якому бойовики висувалися з Донецька.

В жовтні 2019 року Так званий суд "ДНР" засудив Пантющенка до 18 років позбавлення волі.

29 грудня його та ще 75 людей було звільнено з полону та досталено в Київ в рамках "великого обміну".