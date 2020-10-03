Бойовики обстріляли позиції біля Авдіївки та Водяного, поранених немає

Минулої доби, 2 жовтня, в зоні операції Об’єднаних сил проросійській бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС.

“Російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Авдіївка. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував стрілецьку зброю поблизу Водяного”, - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Від початку суботи, 3 жовтня, неприцільними пострілами ворог провокував українських військових поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксовано два постріли з ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї.

Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. В інших районах уздовж лінії зіткнення спостерігається тиша.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала понад 1000 порушень з початку перемир’я на Донбасі, яке було встановлене 27 липня. 30 вересня внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у районі населеного пункту Зайцеве, на Донеччині, зазнав поранень український військовослужбовець.