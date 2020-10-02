На Донбасі окупанти двічі порушили тишу у четвер

Сьогодні зафіксовано два обстріли біля Авдіївки.

Упродовж минулої доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності українських підрозділів на Донбасі.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, з автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета - неподалік Оріхового.

Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації вже двічі стріляли по позиціях ОС. Факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу Авдіївки.

"На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня на Донбасі було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Один український військовослужбовець отримав осколкове поранення.