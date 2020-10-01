За минулу добу зафіксовано 11 порушень режиму тиші на Донбасі з боку окупантів

Упродовж минулої доби, 30 вересня, на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета - біля Новотроїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новоолександрівки, противник провокував військових зі стрілецької зброї, на ділянці поблизу Золотого тричі вів вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а неподалік Хутора Вільний двічі у вечірній час застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, у районах населених пунктів Зайцеве, Миронівський, Новотошківське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Унаслідок ворожого пострілу з підствольного гранатомета один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Його доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

З початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських захисників зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - бойовики відкривали вогонь поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета.

Військовослужбовці разом із рятувальниками ДСНС та представниками лісових господарств продовжують локалізувати пожежі, спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль. Загальна площа загорання становить більше ніж 85 гектарів.

Рішенням Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка до ліквідації пожеж на Луганщині було залучено 450 військовослужбовців та виділено понад 10 одиниць важкої інженерної та спецтехніки. На поточний момент вже вдалося локалізувати пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Артема, Болотене та Сєвєродонецьк.

Боротьба із вогняною стихією триває поблизу населених пунктів Новоолександрівка та Кряківка. На ділянках між населеними пунктами Половинкине – Байдівка та Артема – Малинове – Піщане військовослужбовці Збройних Сил України разом з представниками ДСНС відрізають шляхи поширення вогню до осель місцевих мешканців.

Утім, через сильний поривчастий вітер вогонь дістався до помешкань мирних мешканців. У населених пунктах Трьохізбенка, Кряківка та Муратове вогнем знищено десятки житлових помешкань та господарських будівель. Зважаючи на обставини, проведено евакуацію місцевих жителів.

Нагадаємо, Росія намагається блокувати роботу Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня відбулось чергове засідання ТКГ. Обговорення процедурних питань тривало близько чотирьох годин, однак це не дозволило одразу перейти до розгляду питань порядку денного засідання. Глава делегації України Леонід Кравчук закликав уповноваженого представника Російської Федерації Бориса Гризлова "не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України".