​Зеленський запровадив в Україні День територіальної оборони

Згідно з документом, День територіальної оборони відзначатимуть щороку в першу неділю жовтня.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження в Україні Дня територіальної оборони.

Про це йдеться в указі №417/2020, що опублікований на сайті голови держави.

"Враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки і оборони та інших суб'єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій постановляю установити в Україні День територіальної оборони України", - йдеться в указі.

Згідно з документом, День територіальної оборони відзначатимуть щороку в першу неділю жовтня.

Нагадаємо, 25 вересня Володимир Зеленський підписав указ, який встановлює в Україні офіційне свято - День виноградаря та винороба.