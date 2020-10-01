​Зеленський запровадив в Україні День територіальної оборони

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження в Україні Дня територіальної оборони.
Про це йдеться в указі №417/2020, що опублікований на сайті голови держави.
"Враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки і оборони та інших суб'єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій постановляю установити в Україні День територіальної оборони України", - йдеться в указі.
Згідно з документом, День територіальної оборони відзначатимуть щороку в першу неділю жовтня.
Нагадаємо, 25 вересня Володимир Зеленський підписав указ, який встановлює в Україні офіційне свято - День виноградаря та винороба.