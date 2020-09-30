Зеленський вивів Фокіна зі складу ТКГ по Донбасу

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі Вітольда Фокіна та звільнив його від виконання обов’язків першого заступника глави делегації.

Відповідний указ №414/2020 від 30 вересня оприлюднено на сайті президента.

"Ha часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 5 травня 2020 року № 167 «Про делегацію України для участі у Тристоронній контактній групі» (зі змінами, внесеними Указами від 30 липня 2020 року № 302, від 18 серпня 2020 року № 327) вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі В.Фокіна, увільнивши його від виконання обов’язків першого заступника глави делегації", - йдеться у документі.

Указ набуває чинності з дня опублікування.

Раніше в Офісі президента відреагували на заяви Фокіна на комітету Ради 29 вересня, наголосивши, що "кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим" і що "потрібно обирати державне доти, доки представляєш державу".

На засіданні парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Вітольд Фокін заявив, що наразі не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Він також пообіцяв підняти на засіданні ТКГ питання отримання пенсій громадянами України, які проживають на окупованій території Донбасу.

Народний депутат України від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до Володимира Зеленського з вимогою відкликати Вітольда Фокіна з української делегації в ТКГ.

Припинити роботу Фокіна в ТКГ закликав голова МВС Арсен Аваков. У "Європейській Солідарності" заявили, що ініціюють звернення до СБУ і ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження за держзраду щодо Фокіна.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Фокін має піти з ТКГ.

Українська делегація в ТКГ також відреагувала на заяву Фокіна про війну між Росією та Україною. Глава делегації Леонід Кравчук, його перший заступник Олексій Резніков та заступник Олександр Мережко заявили, що Фокін має право на власну позицію, але члени делегації в ТКГ повинні дотримуватися офіційної позиції України навіть тоді, коли не беруть участі в переговорах.