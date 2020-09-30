Україна називатиме Лукашенка "по імені, не зазначаючи посади"

Після завершення терміну останньої каденції Олександра Лукашенка як президента Білорусі Україна планує називати його по імені, не зазначаючи посади.

Про це під час брифінгу 30 вересня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ви запитуєте про офіційну позицію, я вам відповідаю, що офіційна позиція - Олександр Лукашенко", - сказав очільник МЗС, відповідаючи на питання журналістів.

Щодо формулювань "нелегітимний" чи "незаконно обраний" президентом Кулеба зазначив, що вони "прекрасні для медіа, для заголовків, для постів у Facebook".

Нагадаємо, після оголошення попередніх підсумків президентських виборів 9 серпня у Білорусі почалися протести, які тривають до сьогодні. За даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

Наприкінці серпня в МЗС заявили, що Україна не розриватиме дипломатичних відносин із Білоруссю, але ставить на паузу будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни. 6 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відносини з Білоруссю "вже не будуть такими, як раніше".

23 вересня 2020 року у Мінську в Палаці Незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.