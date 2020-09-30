Офіс президента про заяви Фокіна: не можна плутати офіційне з особистим

В Офісі президента неприємно вражені особистими оцінками та коментарями, які дав перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін щодо ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

На Банковій наголосили, що "кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим" і що "потрібно обирати державне доти, доки представляєш державу".

У Зеленського нагадали, що саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей України.

"Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України та має вирішальний вплив на все, що там відбувається. Це цілком очевидні істини", - йдеться у заяві.

Офіс президента запевняє, що робота української делегації в Тристоронній контактній групі завжди базувалася на повному розумінні національних інтересів України та "абсолютної правди про війну і хто є хто в цій війні".

"Особисті думки кожного з представників України не тільки жодного разу не заважали переговорам, а й не суперечили офіційній позиції держави, нашим засадничим імперативам та тим завданням, які Президент Володимир Зеленський поставив перед делегацією", - додали там.

"Безумовно, заявам Вітольда Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже надана належна оцінка. Перш за все – суспільством, яке заплатило велику ціну за свої ідеали. Цього не можна не розуміти", - заявляють в Офісі президента.

Напередодні на засіданні парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Вітольд Фокін заявив, що наразі не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Він також пообіцяв підняти на засіданні ТКГ питання отримання пенсій громадянами України, які проживають на окупованій території Донбасу.

народний депутат України від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до Володимира Зеленського з вимогою відкликати Вітольда Фокіна з української делегації в ТКГ.

Припинити роботу Фокіна в ТКГ закликав голова МВС Арсен Аваков. У "Європейській Солідарності" заявили, що ініціюють звернення до СБУ і ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження за держзраду щодо Фокіна.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Фокін має піти з ТКГ.

Українська делегація в ТКГ також відреагувала на заяву Фокіна про війну між Росією та Україною. Глава делегації Леонід Кравчук, його перший заступник Олексій Резніков та заступник Олександр Мережко заявили, що Фокін має право на власну позицію, але члени делегації в ТКГ повинні дотримуватися офіційної позиції України навіть тоді, коли не беруть участі в переговорах.