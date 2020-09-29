Фокін хоче обговорити в ТКГ виплати пенсій на окупованому Донбасі

Він пообіцяв підняти це питання на засіданні Тристоронньої контактної групи.

На засіданні Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) можуть розглянути питання отримання пенсій громадянами України, які проживають на окупованій території Донбасу.

Про це заявив перший заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я обіцяю підняти це питання на Тристоронньої контактній групі", - сказав Фокін на засіданні парламентського комітету з питань державної влади у вівторок в Києві.

Нагадаємо, в липні минулого року на пресконференції за підсумками саміту "Україна-ЄС" президент Володимир Зеленський запропонував спростити виплату пенсій пенсіонерам з ОРДЛО. Коментуючи пропозицію голови держави, тодішній голова МінТОТ Вадим Черниш заявив, що до повернення ОРДЛО під контроль української влади виплачувати там українські пенсії неможливо.

Пізніше його наступниця Оксана Коляда в інтерв'ю LB.ua розповіла, що Україна розглядає можливість виплати пенсій на окупованих територіях за допомогою міжнародних організацій.

В січні цього року Дмитро Кулеба, який на той момент обіймав посаду віцепрем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, заявив, що питання виплати пенсій у непідконтрольних українському уряду окремих районах Донецької і Луганської областей може бути вирішене тільки в контексті їх деокупації.

Сьгодні Вітольд Фокін заявив, що не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Тому він утримується від таких визначень.