Уряд змінив правила в’їзду іноземців в Україну під час карантину

Однією з умов в'їзду має бути наявність поліса страхування, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19 та обсервацією.

Кабінет міністрів змінив правила в’їзду іноземців в Україну на період дії карантину. Вчора, 28 вересня, було внесено відповідні зміни до постанови від 22 липня №641, яка встановлює карантин та запроваджує посилені протиепідемічні заходи.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зокрема, на період дії карантину забороняється перетинати державний кордон іноземцям та особам без громадянства без поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, який виданий страховою компанією, зареєстрованій в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19 та обсервацією.

Серед винятків - іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України, та особи, яких визнано біженцями, або особи, які потребують додаткового захисту, працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

Крім того, без поліса страхування іноземцями та особами без громадянства забороняється перетинати пункти в’їзду на тимчасово окуповані території.

Самоізоляції підлягають, особи, які перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19.

Ця норма не поширюється на такі категорії осіб:

які не досягли 12 років;

які прибувають в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти;

які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

інструкторів збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил;

діячів культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що Кабмін розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну для іноземців, але йшлося тільки про країни червоної зони. Водночас президент Володимир Зеленський просив, щоб для громадян сусідньої Білорусі передбачили пом’якшені умови в’їзду.

27 серпня Кабінет міністрів достроково заборони в'їзд іноземців на територію України. Спочатку планувалося, що це відбудеться з 29 серпня, однак заборона набула чинності вже з опівночі 28 серпня. Попри заборону на в’їзд в Україну на іудейське свято Рош-га-Шана намагалися потрапити тисячі паломників-хасидів.

28 вересня Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців, яка діяла впродовж місяця.