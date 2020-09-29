Комітет Ради ініціює відкликання Фокіна з ТКГ - ЗМІ

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування пропонує президенту Володимиру Зеленському припинити участь першого заступника глави української делегації Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна в роботі делегації.

Про це йдеться в проекті постанови, яка є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

"Верховна Рада звертається до президента України, керівника Ради національної безпеки і оборони Володимира Зеленського із закликом (...) засудити висловлювання і дії першого заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі Фокіна Вітольда Павловича і припинити його знаходження в складі (...) делегації", - йдеться в заяві.

В документі також зазначається, що Верховна Рада висловлює глибоку стурбованість системними, цілеспрямованими і такими, які ставлять під загрозу державний суверенітет і національну безпеку, висловлюваннями і діями окремих членів делегації України для участі в Тристоронній контактній групі, зокрема першого заступника глави делегації Фокіна.

Нагадаємо, раніше Вітольд Фокін в інтерв'ю заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

Сьогодні Вітольд Фокін заявив, що наразі не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Тому він утримується від таких визначень. Він також пообіцяв підняти на засіданні ТКГ питання отримання пенсій громадянами України, які проживають на окупованій території Донбасу.

Сьогодні стало відомо, що народний депутат України від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до Володимира Зеленського з вимогою відкликати Вітольда Фокіна з української делегації в ТКГ.