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У середу в Україні дощитиме і похолодає

У столиці температура повітря вдень +14...+16 градусів.

У середу в Україні дощитиме і похолодає
Фото: EPA/UPG

У середу, 30 вересня, в Києві хмарно, вдень і вночі дощ, вітер  східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +14...+16 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України вночі та вдень дощитиме, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 градусів, удень +12...+15 градуси.

На півночі України хмарно, вночі та вдень дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +13...+15 градусів.

У центрі України дощитиме, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +24...+17 градуси.

На сході України хмарно, вдень та вночі дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 градусів, удень +17...+19 градус.

На півдні України вночі та вдень дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +18...+20 градуси.

У Криму хмарно, дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +18...+20 градусів.

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