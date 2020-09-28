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У вівторок в Україні значні дощі та сильний вітер

У Києві без опадів, до +19.

У вівторок в Україні значні дощі та сильний вітер
Фото: facebook.com/DSNSKyiv/

У вівторок, 29 вересня, в Києві хмарно, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +17...+19 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України вночі без опадів, удень дощ, сильний дощ, у Закарпатській та Львівській областях вночі та вдень сильні дощі, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +14...+16 градуси.

На півночі України хмарно, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +17...+19 градусів.

У центрі України вночі без опадів, вдень слабкий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +22...+24 градуси.

На сході України хмарно, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +19...+21 градус.

На півдні України вночі без опадів, удень дощ, сильний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, удень +21...+23 градуси.

У Криму невелика хмарність, вночі без опадів, удень дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +24...+26 градусів.

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