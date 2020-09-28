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Зеленський хоче пришвидшити виплати родичам загиблих внаслідок катастрофи літака Ан-26

Кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 млн грн.

Зеленський хоче пришвидшити виплати родичам загиблих внаслідок катастрофи літака Ан-26
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський наполіг на пришвидшенні виплат родичам загиблих в авіакатастрофі АН-26 під Харковом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента з посиланням на главу держави.

"Потрібно зробити все необхідне, щоб спростити бюрократичні процедури. Ці виплати мають бути терміновими. Є закон про соціальний і правовий захист військових та членів їхніх сімей, яким передбачено порядок таких виплат", - сказав Зеленський під час селекторної наради з представниками уряду та правоохоронних органів.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 млн.грн. Виплати мають відбутися впродовж наступних трьох тижнів, коли проводитиметься ДНК-експертиза тіл загиблих.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 25 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років. Згодом у МВС повідомили, що кількість жертв зросла до 26. 

Один курсант, В'ячеслав Золочевський, перебуває у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості. 

Загалом на борту було 27 осіб з 11 областей - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.

Очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи Ан-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань. 

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Зеленський доручив призупинити польоти Ан-26 до вияснення причин авіатрощі на Харківщині.

Учора вилучили бортові самописці літака. ЗМІ повідомили, що фахівці ВАТ "Мотор Січ" у 2020 році продовжили термін служби лівого двигуна Ан-26Ш з бортовим знаком 76 до чергового капремонту до червня 2021 року попри те, що мотор мали капітально відремонтувати ще у 2003 році.

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