В авіакатастрофі під Харковом загинули 26 із 27 осіб на борту (оновлено)

Оновлення 12:00. Кількість жертв авіакатастрофи під Чугуєвом зросла до 26. Про це інформує пресслужба МВС.

Курсант, який вранці помер у лікарні, мав більше 90% опіків тіла. Очільник МОЗу Максим Степанов повідомив, що йому було 20 років. За його життя всю ніч боролися лікарі 4-ої харківської клінічної лікарні невідкладної допомоги.

У харківському військовому шпиталі в стані середньої тяжкості перебуває ще один курсант, якому вдалося вижити.

Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні.

Оновлення 11:00. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що 23 загиблим став курсант, який помер у лікарні. Учора його госпіталізували у вкрай важкому стані в одну із харківських лікарень.

"Людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи перебувала у лікарні у вкрай важкому стані - померла. Усього загинуло 23 людини, 1 особа постраждала, пошуки трьох осіб тривають", - йдеться у повідомленні.

До пошукової операції залучили 62 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Раніше, у суботу вранці, у ДСНС повідомили, що на місці падіння військового літака АН-26 з курсантами Харківського університету ПС ЗСУ на борту рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. Згодом цю інформацію з сайту ДСНС видалили.

Загалом на борту знаходилось 27 осіб - 20 курсантів та 7 членів екіпажу.

Як повідомили у Командуванні повітряних сил ЗСУ, курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не був допущений до польоту. Його на борту не було.

Двох курсантів, які вижили, госпіталізували. Один із них – у стані середньої тяжкості в лікарні у Чугуєві.

У Командуванні ПС ЗСУ також повідомили, що знайдено бортові самописці, вони вціліли, але з літака їх ще не вилучили.

На місці катастрофи тривають пошукові роботи, ведуться слідчі дії, працює спеціальна комісія військових інженерів, яка встановлюватиме причини катастрофи.

Район очеплено, на місці створено оперативний штаб.

Нагадаємо, літак АН-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

Перед катастрофою пілот повідомляв про відмову лівого двигуна.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Президент Володимир Зеленський заявив про створення урядової комісії для розслідування всіх обставин та причин трагедії. До її складу увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської ОДА Олексій Кучер та інші посадові особи. Головою комісії призначений віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.