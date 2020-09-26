Пілот АН-26, що впав під Харковом, повідомляв про відмову двигуна, - голова Харківської ОДА

"Було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий мотор".

За попередніми даними, пілот військового АН-26, що впав біля Чугуєва на Харківщині, перед катастрофою повідомляв про відмову лівого двигуна.

Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер на брифінгу, передає "Радіо Свобода".

"Було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий мотор… Але в навчаннях спеціально відключають один з моторів, щоб орієнтуватися… Для досвідченого льотчика це не критична ситуація. Що сталося потім – також незрозуміло, буде встановлювати слідство", – заявив Кучер.

Він також зазначив, що на борту були курсанти 3 та 4 курсу. За його словами, ті, хто вижив, вистрибнули з літака.

Нагадаємо, біля Чугуєва на Харківщині сьогодні ввечері впав військовий літак АН-26 Повітряних Сил ЗСУ. На борту перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ та члени екіпажу. Станом на 22 годину підтверджена загибель 22 осіб. Двоє виживших у важкому стані доставлені у лікарню.