3,5 млн постраждалих від збройного конфлікту на Донбасі отримали допомогу від Ріната Ахметова, – результати дослідження

Фахівці британської консалтингової компанії Envoy Partnership, з ініціативи Фонду Ріната Ахметова, протягом декількох місяців проводили дослідження серед жителів Донбасу. Вчені з'ясовували, як соціальні та гуманітарні проєкти Фонду вплинули на життя мирних жителів «сірої зони». Перші отримані результати були презентовані під час онлайн-брифінгу , який відбувся 22 вересня.

За словами члена Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталії Ємченко, методологія дослідження вперше застосовувалася в Україні, але вже зарекомендувала себе в світі.

– Методологія Impact Study вивчає вплив соціальних проєктів на конкретні показники якості життя людей. Її використовує уряд Великої Британії при плануванні й оцінці реформ, методологія також затверджена Світовим банком. Результати дослідження стали відправною точкою у внутрішній дискусії Фонду про те, яким чином ми можемо підвищувати користь нашої допомоги та її цінність в майбутньому, – сказала Наталія Ємченко.

Вона зазначила, що Фонд у своїй роботі використовує найкращі практики, опрацьовує й адаптує їх, аби потім поділитися цим досвідом з країною:

"Фонд став першим, хто застосовує оцінку соціальної цінності в Україні, і готовий розповідати про методологію організаціям і державним інститутам".

На рахунку Envoy Partnership понад 100 успішних досліджень соціального впливу компаній і організацій, що працюють у Великій Британії, Франції, Швейцарії, Швеції та Австралії. Партнер і співзасновник компанії Олівер Кемптон розповів, що дослідження соціальної цінності значно ширше і глибше звичних соціологічних досліджень.

"Соціальний вплив – це вимір і оцінка результатів у монетарному вираженні, де ці результати включають соціальні, екологічні, фінансові та економічні зміни. Соціальна цінність – це кількісна оцінка відносної важливості змін, які люди переживають у своєму житті. Дослідження показує деякі наслідки збройного конфлікту на Донбасі і те, як проєкт «Продуктова допомога населенню» Фонду Ріната Ахметова вплинув на життя мирних жителів", – сказав Олівер Кемптон.

У якостi локального партнера для кількісного і якісного соціологічного опитування серед одержувачів допомоги Фонду Ріната Ахметова був залучений Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

"Envoy Partnership надав нам методологію, анкети для опитувань і детальні інструкції з проведення опитувань. Ми працювали тільки як збирачі даних. Їхнім аналізом займалися консультанти з Лондона", – розповів директор КМІС Володимир Паніотто.

Дослідження проходило по обидва боки лінії зіткнення. Було проведено 1600 інтерв'ю з одержувачами продуктової допомоги Фонду Ріната Ахметова.

Олівер Кемптон поділився деякими ключовими висновками зі звіту, підготовленого за результатами дослідження.

Ключові цифри:

∙ В цілому 3,5 мільйона осіб отримали допомогу Фонду Ріната Ахметова, в тому числі 3,2 мільйона – продуктову допомогу. Це означає, що підтримку від Фонду отримали двоє з трьох постраждалих. Це люди, які отримують продовольчу допомогу безпосередньо, а також ті, з ким прямі одержувачі ділилися їжею.

∙ Четверо з п'яти постраждалих від конфлікту отримали підтримку Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова.

∙ Продовольча допомога підвищила продовольчу безпеку одержувачів: четверо з п'яти жителів були забезпечені продуктами, які покривали основні потреби в їжі, а троє з чотирьох жителів не змогли б прогодувати себе і опинилися б в умовах голоду без допомоги Фонду.

Продовольча допомога також поліпшила добробут одержувачів. Переважна більшість відчувала турботу і що про них не забули, а також відчували себе значущими і менш ізольованими (96% і 94% відповідно).

В цілому кожен п'ятий житель зазначив, що його добробут покращився. Це дуже суттєве збільшення, враховуючи, що благоотримувачі все ще жили в зоні конфлікту або в безпосередній близькості від нього.

Короткий звіт із результатами дослідження соціального впливу проєкту Продуктова допомога населенню буде опублікований до кінця вересня в розділі «Публікації» на сайті Музею Фонду Ріната Ахметова «Голоси Мирних». Сайт уже працює в тестовому режимі: https://civilvoicesmuseum.org/.