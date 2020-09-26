Шмигаль доручив відсторонити організаторів польоту Ан-26 на час розслідування

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру оборони Андрію Тарану відсторонити організаторів тренувального польоту військового літака Ан-26, який зазнав аварії в Харківській області 25 вересня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Доручаю Міністру оборони України забезпечити неупередженість розслідування. На час проведення розслідування відсторонити відповідальних за організацію навчальних польотів відповідно до чинного законодавства України", - заявив Шмигаль на позачерговому засіданні Кабінету міністрів в суботу.

Раніше президент Володимир Зеленський також доручив призупинити польоти Ан-26 до з'ясування причин катастрофи.

Для розслідування причин трагедії створено комісію, до якої увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 22 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років. Згодом у МВС повідомили, що кількість жертв зросла до 26.

Один курсант - 20-річний В'ячеслав Золочевський - знаходиться у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості. Він розповів, що отямившись після падіння, почав гасити товариша.

Загалом на борту було 27 осіб - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти. Міноборони пообіцяло виплатити сім'ям загиблих по 1,5 млн грн допомоги.

Очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи АН-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби.