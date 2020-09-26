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Сім’ям загиблих у катастрофі військового літака біля Чугуєва виплатять понад 1,5 млн грн

Виплати гарантує закон про соцзахист військовослужбовців та їхніх сімей.

Сім’ям загиблих у катастрофі військового літака біля Чугуєва виплатять понад 1,5 млн грн
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Міністерство оборони виплатить понад 1,5 мільйона гривень одноразової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців у катастрофі Ан-26. Про це на засіданні Кабінету міністрів у суботу заявив заступник міністра оборони Ігор Старобінський, передає РБК-Україна.

"Прийнято рішення про виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців ЗСУ. Розмір виплат становить 1 мільйон 576 тисяч гривень на кожного. Розмір виплат буде за рахунок фондів Міністерства оборони", - сказав він.

За словами заступника міністра оборони, виплати гарантує закон про соцзахист військовослужбовців та їхніх сімей.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив з'ясувати, чи був застрахований екіпаж, а також чи передбачені виплати з Фонду соцстрахування на випадок нещасних випадків для військовослужбовців.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України зазнав аварії біля військового аеродрому у Чугуєві на Харківщині ввечері 25 вересня. В результаті катастрофи загинули 26 людей, вижив лише один хлопець. Більшість з тих, хто перебував на борту, були курсантами харківського військового училища.

Попередня причина падіння літака: відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. За словами міністра оборони, літак мав 43 роки, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

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