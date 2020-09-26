Сім’ям загиблих у катастрофі військового літака біля Чугуєва виплатять понад 1,5 млн грн

Виплати гарантує закон про соцзахист військовослужбовців та їхніх сімей.

Міністерство оборони виплатить понад 1,5 мільйона гривень одноразової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців у катастрофі Ан-26. Про це на засіданні Кабінету міністрів у суботу заявив заступник міністра оборони Ігор Старобінський, передає РБК-Україна.

"Прийнято рішення про виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців ЗСУ. Розмір виплат становить 1 мільйон 576 тисяч гривень на кожного. Розмір виплат буде за рахунок фондів Міністерства оборони", - сказав він.

За словами заступника міністра оборони, виплати гарантує закон про соцзахист військовослужбовців та їхніх сімей.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив з'ясувати, чи був застрахований екіпаж, а також чи передбачені виплати з Фонду соцстрахування на випадок нещасних випадків для військовослужбовців.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України зазнав аварії біля військового аеродрому у Чугуєві на Харківщині ввечері 25 вересня. В результаті катастрофи загинули 26 людей, вижив лише один хлопець. Більшість з тих, хто перебував на борту, були курсантами харківського військового училища.