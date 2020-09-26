ДБР розглядає чотири версії трагедії Ан-26 біля Чугуєва

Справу відкрито за статею про порушення правил польотів або підготовки до них.

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу у зв’язку з падінням військового літака Ан-26 біля Чугуєва, внаслідок чого загинули щонайменше 23 особи. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Справу відкрито за ст. 416 (Порушення правил польотів або підготовки до них) Кримінального кодексу України.

ДБР розглядає чотири версії слідства:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Слідчі ДБР почали допитувати свідків та призначили низку судових експертиз.

Для встановлення причин та обставин катастрофи створено комісію, до якої увійшли, зокрема, спеціалісти Мін’юсту, Київського та Харківського науково-дослідних інститутів судових експертиз, працівники підприємств "Украерорух" та "Антонов".

На місці події знаходяться керівники ДБР, Офісу Генпрокурора, Генштабу, Нацполіції, міністр оборони.

Раніше очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи АН-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю.

Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

На місці трагедії увечері знайшли тіла 22 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Таким чином кількість жертв зросла до 23.

Ще один постраждалий знаходиться у лікарні у стані середньої важкості. Пошуки трьох осіб тривають. Загалом на борту було 27 осіб - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.