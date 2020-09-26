ДСНС продовжує пошуки трьох людей з АН-26, який впав на Харківщині

Один з курсантів, який мав летіти цим літаком, залишився на землі.

Один з курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба, який мав летіти літаком АН-26, що впав у Харківській області, не був допущений до польотів та залишився на землі.

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на диспетчера аеродрому.

Таким чином на борту було 27 осіб, а не 28, як повідомлялося раніше.

“За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало, пошуки трьох осіб тривають”, - йдеться в повідомленні.

Цю інформацію також підтвердили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не був допущений до польоту. Його на борту не було", - додали в командуванні.

Нагадаємо, біля Чугуєва на Харківщині сьогодні ввечері впав військовий літак АН-26 Повітряних Сил ЗСУ. На борту перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ та члени екіпажу. Станом на 22 годину підтверджена загибель 22 осіб. Двоє виживших у важкому стані доставлені у лікарню.