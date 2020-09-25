У місті введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Поліція Харкова встановлює обставини збройного нападу на жінку в центрі міста, внаслідок якого 38-річна потерпіла отримала поранення руки. Нападники зникли з місця скоєння злочину на автомобілі BMW, що належить потерпілій.

Пресслужба обласної поліції повідомляє, що інформація про звуки пострілів поблизу станції метро "Наукова" надійшла близько 13:05.

Попередньо з’ясовано, що невідомі вчинили напад на жінку, поранили її з невстановленої зброї та зникли на автомобілі потерпілої. Через деякий час автівку було знайдено на вулиці Мінській.

Фото: facebook.com/police.kharkov

У поліції повідомляють, що потерпілу доставлено до лікарні. Для розшуку та затримання зловмисників у місті введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

"Зараз поліцією Харкова вживається комплекс необхідних заходів для встановлення місця знаходження нападників. Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини злочину встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 14 вересня, в Нікополі Дніпропетровської області невідомі застрелили двох чоловіків.