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Кіберспеціалісти встановили, яким чином зламали сайти Нацполіції

Розслідування справи триває.

Кіберспеціалісти встановили, яким чином зламали сайти Нацполіції
Архивне фото
Фото: Jefferson Santos/Unsplash

Спеціалісти з кібербезпеки вже встановили, яким чином зламали сайти Національної поліції України.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров повідомив під час конференції "Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки".

Він зазначив, що сайт Нацполіції тимчасово відключений. За фактом несанкціонованого втручання розпочато кримінальні провадження

"Розслідування у справі взлому сайту Національної поліції триває. Однак, спеціалісти вже встановили, яким чином зловмисники впровадили шкідливі програми, які зламали сайт. Ми вже розуміємо, які заходи треба вживати, щоб подібне не трапилось, та як посилювати наш кіберзахист та кіберстійкість. В тому числі, ми ділимося досвідом з колегами, як уникнути таких проблем", - наголосив Гончаров.

Нагадаємо, 23 вересня на сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації на Рівенській АЕС. В поліції спростували цю інформацію та заявили про хакерську атаку. Зазначимо, що повідомлення про "смерть військових з США" з'явилися у контексті спільних українсько-американських навчань Rapid Trident-2020.

Раніше в Україні попереджали про підготовку хакерських атак на органи державної влади України та об’єкти критичної інфраструктури напередодні Дня Незалежності. А в липні стало відомо про витік даних із сервісу "Cloudflare Inc". Серед оприлюднених адрес було 45 записів з доменом "gov.ua" та більш ніж 6,5 тис. із доменом "ua", зокрема ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури. 

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