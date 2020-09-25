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Окупанти порушили режим тиші на Донбасі біля Кам’янки

Серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

Окупанти порушили режим тиші на Донбасі біля Кам’янки
Фото: EPA/UPG

На Донбасі за минулу добу, 24 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, здійснивши постріл з ручного протитанкового гранатомета у бік наших позицій поблизу Кам’янки. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у ранковому зведенні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

З початку поточної доби, 25 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, жодних порушень з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано.

Нагадаємо, 24 вересня у лікарні помер морський піхотинець Костянтин Оверко, якого 20 червня важко поранив снайпер на Донбасі.

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