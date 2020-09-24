В Одесі намагалися незаконно продати військове містечко

Міністерство оборони зупинило продаж військового містечка в Одесі, яке незаконно зареєстрували та виставили на продаж як арештоване майно.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"За зверненням відомства, вдалося припинити торги нерухомим майном однієї з військових частин у місті Одеса загальною площею 13 350,70 м2 та оскаржено дії державного реєстратора, який зареєстрував зазначене майно на фізичну особу", - йдеться у повідомленні.

31 жовтня 2019 року громадянка зареєструвала право власності на об’єкт нерухомого майна у Одеса, розташованого у вивільненому з 2007 року військовому містечку № 210.

25 червня 2020 року приватний виконавець виконавчого округу Одеської області виніспостанову про арешт майна боржника-вказаної фізичної особи. У подальшому нерухоме майно було незаконно виставлено на продаж через ДП "Система електронних торгів арештованим майном".

1 вересня Головне управління майна та ресурсів Міноборони звернулось з клопотанням до Державного бюро розслідувань. За рішенням Заводського районного суду м. Миколаєвсуду від 3 вересня, торги були зупинені з 8 вересня 2020 року.

За вказаним фактом, військовою прокуратурою Одеського гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 425 КК України та за ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі Мініоборони організовано роботу щодо оскарження в судовому порядку порушених інтересів держави в особі Міноборони та оскарження дій державного реєстратора.

Нагадаємо, у Києві шахраї на підставі підроблених документів привласнили приміщення, яке належить Національній поліції.