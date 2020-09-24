Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
ГоловнаСуспільствоПодії

На Одещині на автодорозі перевернулось переповнене авто з пасажирами

Двоє пасажирів загинули, ще троє постраждали, водія затримали.

На Одещині на автодорозі перевернулось переповнене авто з пасажирами
Фото: facebook.com/gunp.odessa

В Овідіопольському районі Одеської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло двоє людей, ще троє - постраждали.

Про це повідомила поліція області.

Аварія сталася сьогодні вночі біля промтоварного ринку. Водія "Toyota Cresta" та ще трьох його пасажирів доставили до одеської лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

За попередніми даними, 21-річний водій не впоровся з керуванням, внаслідок чого автомобіль, у якому знаходились шестеро молодих людей віком від 18-ти до 21-го року, перекинувся у кювет. 18-річний хлопець від отриманих травм загинув миттєво, 19-річний - помер у лікарні, інших постраждалих доправили у лікарню.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України, в рамках якого встановлюються обставини події та призначено низку експертиз. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водія, який зазнав незначних травм, затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Нагадаємо, 20 вересня у Маріуполі легковик в’їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого постраждали дві жінки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також