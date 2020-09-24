В Овідіопольському районі Одеської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло двоє людей, ще троє - постраждали.

Про це повідомила поліція області.

Аварія сталася сьогодні вночі біля промтоварного ринку. Водія "Toyota Cresta" та ще трьох його пасажирів доставили до одеської лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

За попередніми даними, 21-річний водій не впоровся з керуванням, внаслідок чого автомобіль, у якому знаходились шестеро молодих людей віком від 18-ти до 21-го року, перекинувся у кювет. 18-річний хлопець від отриманих травм загинув миттєво, 19-річний - помер у лікарні, інших постраждалих доправили у лікарню.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України, в рамках якого встановлюються обставини події та призначено низку експертиз. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водія, який зазнав незначних травм, затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Нагадаємо, 20 вересня у Маріуполі легковик в’їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого постраждали дві жінки.