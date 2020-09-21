Заступником керівника Держуправління справами Зеленський призначив ексглаву Одеської ДАІ

Марія Стоцька була віце-мером Одеси з квітня 2013 по лютий 2014 року.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Марію Стоцьку заступником керівника Державного управління справами.

Указ за №400 від 21 вересня 2020 року оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити СТОЦЬКУ Марію Миколаївну заступником Керівника Державного управління справами з 21 вересня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в документі.

50-річна Марія Стоцька має звання генерала-майора міліції. У 2005-2006 роках вона керувала одеським облуправлінням ДАІ.

Після цього була регіональним представником міністра внутрішніх справ Василя Цушка. Також працювала начальником департаменту в міністерстві закордонних справ.

Віце-мер Одеси з квітня 2013 по лютий 2014 року.