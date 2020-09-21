​​Зеленський: помилка в декларації про доходи не є підставою для відставки

Президент Володимир Зеленський пояснив, що несвоєчасне інформування ним Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни у майновому стані його сім'ї стало результатом помилки, яка була одразу публічно визнана та виправлена і не є підставою для його відставки.

Про це йдеться у відповіді президента на електронну петицію, яку зареєстрував політолог та ексдепутат Віктор Уколов. В середині липня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"18 квітня 2019 року у програмі "Право на владу" кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон. Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який відбувся через чотири дні після тієї заяви. 7 липня 2020 року президент Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив закон "Про запобігання корупції". Звертаємося до пана президента із закликом дотримувати слова та подати у відставку, або визнати, що за чотири дні до другого туру 18 квітня 2020 року він збрехав своїм виборцям", - йшлося у петиції.

Зеленський відповів, що слова його обіцянки залишити посаду президента України в разі свідомого порушення закону "взяті із контексту розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою", і заявив, що його позиція з цього питання залишається незмінною.

"Стосовно ж порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення мною відставки із посади президента України, то воно полягає у невчасному інформуванні НАЗК ї про зміни в майновому стані моєї родини і сталося у результаті помилки та не пов’язане із корисливими мотивами. Наголошую, що одразу після виявлення зазначеної помилки її було публічно визнано та виправлено, а її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян або держави. Зважаючи на викладене повідомляю, що ухвалення будь-яких рішень відповідно до зазначеної петиції не планується", - зазначив він.

Як відомо, електронні петиції, які набрали 25 тис. підписів, потрапляють на розгляд Офісом президента, однак виконання їх не обов'язкове.

Нагадаємо, 7 липня Зеленський особисто поінформував НАЗК про неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Президент наголосив, що всі громадяни України є рівними перед законом, і він готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.

7 липня голова НАЗК Олександр Новіков склав і вручив Зеленському два адміністративні протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями: неподанням повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Відповідні матеріали були передані до суду.

25 липня Печерський районний суд Києва постановив закрити адмінпровадження щодо президента Зеленського.