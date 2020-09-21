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"Батьківщина" висунула Кучеренка кандидатом на посаду мера Києва

Кучеренко окреслив свою стратегію вирішення головних проблем української столиці. 

"Батьківщина" висунула Кучеренка кандидатом на посаду мера Києва
Фото: ba.org.ua

Конференція Київської міської партійної організації ВО «Батьківщина» 21 вересня ухвалила рішення про висунення Олексія Кучеренка кандидатом на посаду київського міського голови на чергових виборах 25-го жовтня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба партії.

У презентації своєї програми Олексій Кучеренко зазначив, що київська команда Юлії Тимошенко має стратегію вирішення головних проблем української столиці – модернізації житлового фонду та інфраструктурних мереж, встановлення справедливих тарифів, зменшення заторів, впорядкування забудови, плани покращення екології, озеленення міста тощо.

«Сьогодні Київ знаходиться в потужній, системній управлінській кризі. Ця криза пов’язана із непрофесійною та неефективною владою. Пріоритет нашої команди – безпека та комфорт проживання в місті для киян, підвищення привабливості Києва для туризму та ведення бізнесу. Але передусім Київ має бути комфортним саме для киян», – запевнив Олексій Кучеренко.

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко у своєму аудіозверненні до учасників конференції назвала місцеві вибори, які відбудуться по всій країні 25-го жовтня, шансом на зміни, можливістю перезавантажити некомпетентну владу та припинити експерименти над країною.

«Ці вибори мають велику місію. Ця місія в тому, щоб саме місцеві громади, а особливо міста Києва, могли привести до влади коаліції, які не сприймають політику новітньої колонізації України. Які готові сказати «ні» політиці центральної влади, яка прямо б’є по кожній українській родині й кожній українській громаді. Завдання цих місцевих виборів – об’єднатися і показати, що українці й громади – велика сила, яка розуміє, що роблять з країною, і яка має усвідомлення того, що політика повинна бути діаметрально змінена – коли всі ресурси працюватимуть на Україну й українців», – наголосила Юлія Тимошенко.

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