​"Слуга народу" не вважає, що проведення конференції у внутрішньому дворі КНУ ім. Шевченка порушує законодавство

В політсилі пояснили, що захід відбувався у вихідний день за відсутності викладачів і студентів.

Партія "Слуга народу" вважає, що вона не порушила законодавство, провівши свою конференцію у внутрішньому дворі Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка 20 вересня.

Про це йдеться у заяві політсили.

"Про «зелений корпус» КНУ імені Шевченка. Жарт – дотепний, але звинувачення в порушеннях – безпідставне. Захід у КНУ в неділю, 20 вересня, було проведено із дотриманням законодавства: як виборчого, так і освітнього. У дворі Червоного корпусу університету президент та наші колеги по партії розповідали про своє бачення розвитку Києва та презентували команду, яка здатна забезпечити цей розвиток", - наголошують "слуги народу".

Крім того, зазначається, що захід відбувся "на частині відкритої території вишу вихідного дня, коли не здійснюється освітній процес, за відсутності викладачів і студентів", не використовувались аудиторії закладу, його працівники не залучались до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в той же день.

У "Слузі народа" також заявили, що сїхні політичні опоненти також проводили свої заходи на території вишів - "на умовах оренди приміщень і без агітації студентів".

"До речі, ми вважаємо, що внутрішній дворик Червоного корпусу КНУ має бути публічно доступним, оскільки є частиною історії та культури Києва. Тому «Слуга Народу» виступить з ініціативою, щоб ворота дворику були відчинені для всіх охочих принаймні у денний час", - йдетсья у заяві політсили.

Нагадаємо, 20 вересня київський осередок партії "Слуга народу" зібрався на території КНУ імені Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати міської ради. На зустрічі презентували першу десятку партійного списку в Київраду, однак на сайті партії опублікували дещо інший список. Голова партії Олександр Корнієнко пояснив зміни у списку кандидатів від СН на вибори у Київраду у коментарі LB.ua.

Студентський парламент КНУ імені Тараса Шевченка прокоментував проведення зборів партії "Слуга народу" на території головного "Червоного" корпусу свого університету. У листі наголошується, що ця акція порушує закон України "Про освіту", згідно з яким політичні партії не мають права втручатися в роботу закладів, а також заборонено функціонування будь-яких політичних об’єднань у закладах освіти.