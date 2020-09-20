Кравчук: РФ заблокує роботу ТКГ, якщо Рада не змінить постанову про місцеві вибори

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську Леонід Кравчук вважає, що Росія та представники формувань ОРДЛО будуть блокувати всю роботу ТКГ, якщо український парламент не змінить постанову про місцеві вибори.

Про це він заявив у коментарі Суспільному

"Сьогодні вже очевидно на всіх зустрічах Тристоронньої контактної групи, всі питання, які обговорюються, впираються в одне: Росія і ОРДЛО заявляють офіційно, що поки не буде змінена постанова Верховної Ради, то всі питання будуть заблоковані", - повідомив голова української делегації.

Кравчук визнав, що не знає, чи підтримають парламентарі зміни до постанови про місцеві вибори. І додав, що Україна має шукати відповіді на всі питання, навіть якщо бажання домовлятися є лише з боку Києва.

Нагадаємо, постанова про місцеві вибори, яку Рада затвердила 15 липня, передбачає, що голосування на окупованих територіях може відбутися лише після припинення окупації, виведення усіх незаконних збройних формувань з території України та відновлення контролю над кордонами. Такі умови проведення виборів підтвердили в Офісі президента.

Представники Росії на переговорах у Мінську та у "нормандському форматі" домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Проведення голосування на цих територіях означатимуть легітимізацію фейкових республік "Л/ДНР".