Депутатка Устінова з "Голосу" йде в мери Вінниці

Ще один нардеп від "Голосу" Рущишин позмагається за посаду мера Львова.

Народна депутатка України Олександра Устінова з фракції "Голос" балотуватиметься на посаду міського голови Вінниці, а народний депутат Ярослав Рущишин - на посаду міського голови Львова.

Про це Устінова написала у Facebook.

"Я йду в мери Вінниці!Це було непросте для мене рішення, але в якийсь момент я зрозуміла: Вінниця заслуговує на краще!Тому що я - вінничанка. І завжди з гордістю розповідаю про те, яка Вінниця унікальна", - заявила політик.

Також партія "Голос" повідомила, що інший нардеп від її фракції, Ярослав Рущишин, балотується в мери Львова.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що шоумен Сергій Притула вирішив балотуватися в мери Києва від партії "Голос".

Раніше повідомлялося, що "Голос" висуватиме в мери Львова Ярослава Рущишина.