"Голос" висуватиме в мери Львова Ярослава Рущишина

"Досвід і професіоналізм Рущишина - це саме те, що зараз потрібно Львову", - Рудик.

Партія “Голос” презентує кандидата в мери Львова – депутата Ярослава Рущишина.

Про це повідомила голова політичної сили Кіра Рудик.

"Ярослав - людина Львова. Тут він створював, працював, розвивав бізнес і мистецькі проекти.

Це людина, яка знайшла можливість пошити костюми і безкоштовно передати їх лікарням у той час, коли влада у Києві думала, як би більше вкрасти грошей.

Це людина, яка не терпить несправедливості. Ще до депутатства разом з іншими підприємцями багато років відстоювали право на чесне ведення бізнесу. Зараз він це успішно робить у Раді", - написала Рудик у фейсбуці.

Рудик назвала депутата людиною, яка думає про майбутнє.

"Він є співзасновником "Дзиґи", яка останні 30 років є центром культурного життя Львова. Він доклався до створення Львівської бізнес-школи при УКУ. Досвід і професіоналізм Ярослава Рущишина нам багато разів ставав у нагоді. І це саме те, що зараз потрібно Львову", - зазначила керівниця "Голосу".

Зазначимо, Ярославу Рущишину 46 років. Львівський бізнесмен, громадський діяч. Депутат Верховної Ради від партії "Голос". Співзасновник мистецького об’єднання "Дзиґа". Директор ВАТ "Троттола" – мережі швейних фабрик у Західній Україні. Співзасновник Львівської бізнес школи LVBS.

Нагадаємо, парламент на засіданні 15 липня проголосував за проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня. Вибори призначаються в усі місцеві ради.