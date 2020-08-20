Притула: "Не вважаю себе людиною, яка йде на вибори з позиції шоумена з телевізора"

"Я йду, як людина, яка вміє організовувати процеси і втілювати їх в життя – насамперед, як військовий волонтер".

Шоумен Сергій Притула, який нещодавно заявив про балотування в мери Києва від партії "Голос", пояснив, чому ухвалив рішення про участь у виборах.

У інтерв'ю LB.ua він зазначив, що відповідає "за свої слова, вчинки, за те, що я обіцяю, і те, що я роблю".

"Я не вважаю себе людиною, яка йде на вибори з позиції шоумена з телевізора. Я йду, як людина, яка вміє організовувати процеси і втілювати їх в життя – насамперед, як військовий волонтер. І коли мені кажуть, що в мене немає якогось досвіду в управлінні, то я хочу запитати в людей: чи знають вони, як, наприклад, організувати штаб оперативного ведення бою для цілого полку? І от коли хтось мені скаже, що він може це зробити, нехай тоді ставить під сумнів мої організаторські здібності. Як завезти те, що заборонено для завезення в Україну, військового призначення товари. Як забезпечити логістику, де знайти гроші. Як розподілити обов’язки між цілою купою людей, які в це залучені. Як це поставити на баланс. Друзі, це те, до чого я звик і чим я вмію займатися! І тому, я в роботі, на яку я зараз претендую, бачу продовження тих своїх вмінь та амбіцій, які в мені є", - заявив Притула.

Він зазначив, що стурбований суспільною агресією та інфантильністю.

"Коли допомагати армії, то ти молодець. Коли допомагати лікарям, то ти молодець. Коли допомагати сиротинцям, діткам і так далі, то ти молодець. Коли ти кажеш: люди, а давайте-но я зайду ось на оцю посаду і спробую робити так, щоб волонтерам було менш роботи, одразу починаються якісь подвійні стандарти і фрази «А шо ти вмієш?» , «А ти що, цим колись займався?»" - пояснив він.

Притула додав, що попри результати соціологічних опитувань, вирішив балотуватися від партії, а не як самовисуванець: "Причина номер один – я не хочу обманювати виборця. Я є член політради партії «Голос» і це от «понарошку» якось трошечки негарно. А друге – це те, що у мене не болить голова, де мені брати гроші на виборчу кампанію. Тому що в партії «Голос» є партійні гроші. Це парламентська партія, вона на державному фінансуванні".

Нагадаємо, що 11 серпня Притула заявив, що буде балотуватися в мери Києва від партії "Голос". Він наголосив, що хоче і може зробити Київ успішним, тому що з ним іде ціла команда фахівців. Вибори мера Києва пройдуть 25 жовтня.