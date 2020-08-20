Київ не володіє інформацією про ситуацію в ОРДЛО: реінтеграція може вдарити по економіці України

Військово-політичне керівництво України не володіє достовірними даними про кількість населення ОРДЛО та обсяги фінансової допомоги РФ на соціальні виплати і війну на Донбасі . Не маючи таких даних, реінтеграція тимчасово окупованих територій може суттєво нашкодити економіці України.

Фото: EPA/UPG Женщина осматривает свой разрушенный дом после обстрелов в г. Ясиноватая, 21 декабря 2017.

Нещодавно віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Росія щорічно виділяє зі свого держбюджету на фінансову підтримку тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей $1,3 мільярда. Переконаний, що ця інформація не відповідає дійсності.

Після цієї заяви Резнікова, у статті "Фінансування Росією "ЛДНР": скільки грошей Кремль витрачає на сепаратистів?" я зазначив, що Росія фінансує "Л/ДНР" не з бюджету, а через благодійний фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів. Його засновником є московський Міжнародний розрахунковий банк, а президентом – Володимир Пашков. Тож довести прямий факт фінансування ОРДЛО Росією складно, інакше її вже можна було б визнати стороною конфлікту і агресором.

Щодо заяв міністра Резнікова про обсяги фінансування так званих "республік" з боку країни-агресора. Нагадаю, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій озвучує цифру в 1,3 млрд доларів США. У згаданій вже статті від 18 травня поточного року я навожу інформацію про те, що 2 листопада 2018 року була озвучена оцінка аналітиків ГІ "Права Справа" про те, що протягом останніх п’яти років РФ вклала в ОРДЛО понад $10 млрд.

Показово, що вже 18 листопада 2018 року у чаті на "Главред" екс-радник президента Росії Володимира Путіна економіст Андрій Ілларіонов повідомляв, що за його інформацією Росія витрачає на окуповані території Донбасу близько 0,25% свого ВВП, або 2 мільярди доларів на рік. На думку Ілларіонова, виділення на окуповані території Донбасу близько 0,25% свого ВВП є суттєвою сумою, але не позамежною для бюджету Російської Федерації.

Після появи цієї статті Резніков робить нову заяву – що фінансування ОРДЛО відбувається уже не з російського держбюджету, а таємно і начебто з Фонду національного добробуту Росії. Відповідно, зазнала коректив і сума фінансування. За словами Резнікова, щорічні витрати Росії на війну проти України та на утримання окупованих територій Донбасу тепер складають вже близько 5 млрд доларів США.

"За нашою інформацією, ці цифри, зрозуміло, є приблизними – до 1,3 млрд дол. йде на утримання тільки цивільної частини. У першу чергу це бюджетники. І близько 3,7 млрд дол. – на війну. Тобто близько 5 млрд дол. на рік, за нашою оцінкою, коштує Кремлю утримання окупованої території українського Донбасу. Це без Криму", – сказав він.

Варто зупинитися і на механізмі фінансування.

Так, у лютому 2017 року на сайті СБУ була оприлюднена інформація про те, що співробітники СБ України встановили, що вже згаданий мною Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів через рахунки російської некомерційної організації "Центр міжнародних розрахунків" спрямовує кошти безпосередньо до т. зв. "Державного банку "ЛНР". "Фінансисти" терористів покривають з цих надходжень від’ємне сальдо бюджету.

Підкреслюю, за інформацією української спецслужби, "Центр міжнародних розрахунків" спрямовує кошти безпосередньо до т. зв. "Державного банку "ЛНР".

Утім, у 2018 році The Washington Post оприлюднив інформацію, що Росія фінансує ОРДЛО, проводячи гроші через Південну Осетію. За словами журналістів, Південна Осетія стала фінансовим центром, який допомагає Росії підтримувати терористів на непідконтрольних територіях України.

Крім того, звертаю увагу на недостовірність іншої інформації української сторони – щодо витрат РФ на цивільний сектор і війну на Донбасі. Нагадаю, що в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", Резніков заявив про те, що близько $1,3 млрд Росія витрачає на утримання цивільних осіб (соціальні статті, пенсії та інші соціальні нарахування) і $3,7 млрд – на війну. Однак навіть ця інформація, суперечлива і не зовсім відповідає стану речей.

У 2015 році агентство Bloomberg назвало цифру 2,5 мільярда рублів на місяць на виплату пенсій. Тобто, річні витрати приблизно 30 мільярдів російських рублів. Це приблизно 440 мільйонів євро.

Примітно, що 18 січня 2020 року СБУ оприлюднила інформацію, що щорічний обсяг фінансування Росією "ЛНР" перевищує 30 мільярдів російських рублів (приблизно 440 мільйонів євро), що становить понад дві третини від загальних потреб її "бюджету". Приблизно аналогічна сума витрачається на утримання окупованих районів Донецької області, тобто "ДНР".

Відповідно, виникають запитання щодо джерел інформації, яку оприлюднило СБУ, і запитання – чому СБУ та Мінреінтеграції дають настільки різні дані? І це при тому, що Резніков фактично представляє Україну на переговорах у Тристоронній контактній групі.

Не менше запитань викликає і цифра $3,7 млрд витрат Росією на підтримку так званих "1-го і 2-го армійських корпусів "ДНР" та "ЛНР".

Американська приватна розвідувально-аналітична організація Statfor у 2015 році повідомила, що РФ виділяє щорічно на військову підтримку окупаційних адміністрацій Донбасу і на війну з Сирією $2,5 мільярдів. З них 500 мільйонів скеровується на сирійський конфлікт і $2 мільярда – на фінансування військових потреб самопроголошених "Л/ДНР".

Це інформація станом на 2015 рік, коли на Донбасі точилися запеклі бої, тривала активна фаза військового протистояння. Однак сьогодні на Сході відбувається т. зв. "позиційна війна", а фінансування Росією ОРДЛО у розмірі $3,7 мільярда – це вдвічі більше порівняно з 2015-м роком. Це, як мінімум, викликає якщо не запитання, то не відповідає дійсності, адже сьогодні в Кремля немає потреби у настільки масштабному фінансуванні. І це дає підстави стверджувати, що навіть уточнена інформація міністра реінтеграції Резнікова не відповідає дійсності.

Ще однією інформаційною колізією, на мою думку, є інформація Олексія Резнікова щодо кількості мешканців тимчасово окупованих територій. В інтерв’ю LB.ua міністр заявив, що сьогодні в ОРДЛО проживають 1,6 мільйона українців. Це при тому, що до початку війни у нині тимчасово окупованих районах, проживали близько 7 мільйонів осіб.

Знову ж таки, ця інформація не витримує критики. За офіційними даними української сторони, наразі на обліку перебувають 1,4 мільйона громадян України, що виїхали з ОРДЛО. Приблизна така ж кількість жителів тимчасово окупованого Донбасу, за оцінками МВС РФ, сьогодні перебуває на території Російської Федерації. Тобто, якщо порахувати, то загальна кількість мешканців жителів ОРДЛО сьогодні становить близько 3,5 мільйони осіб. Окупаційна адміністрація "ДНР" дає цифру 2,3 мільйона осіб. У свою чергу окупаційна адміністрація "ЛНР" станом на 1 грудня 2017 року називає цифру 1 483 264 мешканців.

Зазначу, що усі ці невідповідності в даних викликають багато запитань як до спецслужб України, так і до офіційних державних органів, які дають абсолютно протилежні цифри, в рази завищуючи фактичні обсяги фінансування. Вирішити цю проблему можна, створивши аналітичні структури, які б зайнялися інформаційним супроводом діяльності державних структур.

Наведені факти свідчать про невідповідність та відверту дезінформацію щодо ситуації в ОРДЛО, яка подається військово-політичному керівництву України. Без достовірних даних плани з реінтеграції тимчасово окупованих територій розробити неможливо. А це небезпечний сценарій, бо держава сьогодні не здатна порахувати витрати, які понесе економіка країни у разі повернення цих територій. Тож Києву слід розробляти українську "дорожню карту" і мати хоча б приблизне розуміння ситуації та збитків, які може понести економіка внаслідок реінтеграції цих територій.